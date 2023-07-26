"Безосновательная атака": депутат Богуцкая прокомментировала отставку Ткаченка

Депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая. Фото: Униан

Депутатка от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая считает, что история с увольнением министра культуры Александра Ткаченко — это целенаправленная безосновательная атака. По ее словам, это "выгодно предшественникам действующей власти".

Об этом Елизавета Богуцкая заявила в эфире Новини.LIVE.

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Депутатка "Слуга народа" заявила, что история с увольнением министра культуры — это целенаправленная безосновательная атака. Мол, это выгодно предшественникам действующей власти. В то же время подчеркнула, что Зеленский не давал прямого приказа увольнять Ткаченко, а просто попросил найти замену.

"Искать замену можно день, два, можно два месяца, и не найти эту замену. Президент просто реагирует на возмущение общества, потому и говорит об этом", — добавила народная депутатка.

Напомним, 21 июля министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке из-за "волны недоразумения относительно важности культуры во время войны"

Ранее, 20 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем по теме бюджетных расходов. Также украинский лидер поручил главе правительства рассмотреть возможную замену руководителя Министерства культуры и информации Александра Ткаченко.

Однако заявление об отставке Ткаченко поступило в Верховную Раду.