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Комітет гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Ткаченка

26 липня 2023 11:53
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Валерія Пержун
редактор
Комітет гуманітарної та інформаційної політики не підтримав відставку Ткаченка
Міністра культури та інформаційної політики Олександр Ткаченка. Фото: facebook/О. Ткаченко
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Скандально відомий Міністра культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко все ще залишається на посаді. Так, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики не підтримав його відставку.

Про це повідомили на сторінці Комітету у Facebook.

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Що відомо про відставку Ткаченка з посади міністра

Як відомо, днями Президент України Володимир Зеленський подав уряду пропозицію про відставку Олександра Ткаченка з посади.

"У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Кожен проєкт, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів. Це стосується різних сфер, зокрема, галузі культури. Музеї, культурні центри, символи, серіали — усе це важливо, але зараз інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні кошти, а не державні", — заявив Зеленський.

Водночас чинний міністр культури та інформаційної політики повідомив, що вже написав заяву на звільнення. Ткаченко, ледь не цитуючи В. Черчилля заявив, що влада "не розуміє важливості культури під час війни". 

У середу, 26 липня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув пропозицію Президента. Відставку Ткаченка не визнали. 

"Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка", — йдеться у повідомленні.

Тож тепер питання про відставку Міністра будуть розглядатися на пленарному засіданні Верховної Ради. 

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Скріншот повідомлення Комітету

Нагадаємо, заява про відставку Ткаченка надійшла до Верховної Ради.

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