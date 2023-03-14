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Байден планирует поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином

14 марта 2023 07:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Джо Байден
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент США Джо Байден анонсировал разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Он не уточнил, когда это произойдет.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

На вопрос журналистов, планирует ли Байден в ближайшее время поговорить с Си Цзиньпином, он ответил "да".

У него спросили во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Сан-Диего, не беспокоится ли он, что Китай будет рассматривать соглашение о подводных лодках AUKUS как агрессию. Байден сказал — "нет".

Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США хотят возобновить регулярные коммуникации с Китаем. Байден рассчитывает поговорить с Си по телефону, после того как правительство Китая вернется к работе после ежегодного Всекитайского съезда народных представителей.

"Конкуренция требует диалога и дипломатии. Мы призываем Китай оптимизировать способы общения на самом высоком уровне", — отметил Салливан.

Напомним, президент США Джо Байден 7 марта провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики обсудили вопросы поддержки Украины.

Также мы писали, что команда президента США Джо Байдена пытается привлечь ведущих союзников и некоторых людей, ранее считавшихся соперниками, для активизации кампании по перевыборам. Со стороны демократов у него не появилось серьезных соперников.

Добавим, Джо Байден продлил в год действие указа о чрезвычайном положении. Он был введен из-за угрозы национальной безопасности и внешней политике Штатов, которую составляют действия россии в Украине.

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