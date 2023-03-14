Байден планирует поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден анонсировал разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Он не уточнил, когда это произойдет.
Об этом сообщает Reuters.
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На вопрос журналистов, планирует ли Байден в ближайшее время поговорить с Си Цзиньпином, он ответил "да".
У него спросили во время встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком в Сан-Диего, не беспокоится ли он, что Китай будет рассматривать соглашение о подводных лодках AUKUS как агрессию. Байден сказал — "нет".
Недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США хотят возобновить регулярные коммуникации с Китаем. Байден рассчитывает поговорить с Си по телефону, после того как правительство Китая вернется к работе после ежегодного Всекитайского съезда народных представителей.
"Конкуренция требует диалога и дипломатии. Мы призываем Китай оптимизировать способы общения на самом высоком уровне", — отметил Салливан.
Напомним, президент США Джо Байден 7 марта провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Политики обсудили вопросы поддержки Украины.
Также мы писали, что команда президента США Джо Байдена пытается привлечь ведущих союзников и некоторых людей, ранее считавшихся соперниками, для активизации кампании по перевыборам. Со стороны демократов у него не появилось серьезных соперников.
Добавим, Джо Байден продлил в год действие указа о чрезвычайном положении. Он был введен из-за угрозы национальной безопасности и внешней политике Штатов, которую составляют действия россии в Украине.