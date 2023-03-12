Прем'єр Британії летить до Байдена: ЗМІ розповіли мету зустрічі
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 12 березня летить до США, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом і главою уряду Австралії Ентоні Албанізом. Лідери держав маю обговорити завершальні деталі тристоронньої угоди про підводні човни, спрямованої на протидію Китаю.
Про це пише Reuters.
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Що відомо про перемовини лідерів
Відомо, що перемовини пройдуть 13 березня у Сан-Дієго. Очікується, що там будуть ухвалені рішення про наступні кроки Австралії щодо отримання атомних субмарин.
"Я їду до Сполучених Штатів, щоб запустити наступний етап програми атомних підводних човнів AUKUS, проєкту, який створює зв'язки з нашими найближчими союзниками та забезпечує безпеку, нові технології та економічну перевагу", — цитує Сунака агентство.
Reuters також вказує, що прем'єр додав: "У неспокійні часи глобальні альянси Великої Британії є нашим найбільшим джерелом сили та безпеки".
Нагадаємо, у кінці лютого Ріші Сунак зустрівся із головою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Вони обговорили ситуацію із Північною Ірландією. Британія хотіла змінити протокол, який передбачає перевірку деяких товарів при в'їзді з інших регіонів країни.
Ріші Сунак та Урсула фон дер Ляєн повідомили, що вони "погодилися продовжувати свою особисту роботу над спільними практичними рішеннями низки складних проблем навколо Протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії".