Байден планує поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном
Президент США Джо Байден анонсував розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він не уточнив, коли це відбудеться.
Про це повідомляє Reuters.
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Деталі
На запитання журналістів, чи планує Байден найближчим часом поговорити з Сі Цзіньпіном, він відповів "так".
У нього запитали під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком в Сан-Дієго, чи не турбується він, що Китай розглядатиме угоду щодо підводних човнів AUKUS як агресію. Байден сказав — "ні".
Нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати хочуть відновити регулярні комунікації з Китаєм. Байден розраховує поговорити з Сі по телефону після того, як уряд Китаю повернеться до роботи після щорічного Всекитайського з'їзду народних представників.
"Конкуренція вимагає діалогу та дипломатії. Ми закликаємо Китай упорядкувати способи спілкування на найвищому рівні", — зазначив Салліван.
Нагадаємо, президент США Джо Байден 7 березня провів телефонну розмову із французьким колегою — Еммануелем Макроном. Політики серед усього обговорили питання підтримки України.
Також ми писали, що команда президента США Джо Байдена намагається залучити провідних союзників та деяких людей, яких раніше вважали суперниками, для активізації кампанії з перевиборів. З боку демократів у нього не з'явилося серйозних суперників.
Додамо, Джо Байден продовжив на рік дію указу про надзвичайний стан. Він був запроваджений через загрозу нацбезпеці та зовнішній політиці Штатів, яку становлять дії росії в Україні.