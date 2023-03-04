Команда Байдена намагається залучити союзників для активізації кампанії з перевиборів

Джо Байден

Команда президента США Джо Байдена намагається залучити провідних союзників та деяких людей, яких раніше вважали суперниками, для активізації кампанії з перевиборів. З боку демократів у нього не з'явилося серйозних суперників.

Про це повідомляє Reuters.

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Національний комітет Демократичної партії проведе "національну консультативну раду". До її складу увійдуть висхідні політики.

"Рішення політичних чиновників Білого дому та інших союзників найняти високопоставлених речників, що є типовим для партій, які вступають у шалену передвиборчу кампанію, свідчить про те, що Байден наближається до офіційного оголошення про переобрання, яке зараз очікується у квітні, хоча дата може змінитися", — пише видання.

Команда Байдена обмірковує можливі варіанти для керівника кампанії в місті, яке приймає партійний з’їзд у 2024 році, на якому президента США буде офіційно висунуто кандидатом.

Очікується, що стратегію кампанії визначатиме те саме найближче оточення, яке керувало перегонами Байдена проти колишнього президента-республіканця Дональда Трампа у 2020 році.

Ця група намагається скласти короткий список потенційних керівників кампанії на 2024 рік, оскільки шукає надійного оператора за межами своїх лав, який має досвід перемоги в загальнонаціональній кампанії в конкурентному штаті, а також низку інших кваліфікацій.

Нова консультативна рада буде використовуватися для демонстрації єдності в партії за кандидатом.

З боку демократів у Байдена не з'явилося серйозних суперників, хоча Маріанна Вільямсон, як очікується, в суботу офіційно оголосить про те, що вона висуває свою кандидатуру на праймеріз після того, як зробила це в більш переповненому полі, з якого Байден вийшов переможцем у 2020 році.

Нагадаємо, у Президента США Джо Байдена підтвердили злоякісне ракове новоутворення на шкірі. Лікарі успішно видалили всі ракові тканини 3 січня під час операції.