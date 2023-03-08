Байден провів телефонну розмову з Макроном — що обговорили політики

Підтримка України та виклики Китаю: Макрон та Байден провели телефонну розмову
Президент США Джо Байден 7 березня провів телефонну розмову із французьким колегою — Еммануелем Макроном. Політики серед усього обговорили питання підтримки України.
Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому.
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Деталі розмови
Зазначається, що президенти обговорили війну в Україні, включно з їхнім зобов’язанням продовжувати надавати Україні безпекову допомогу та стягувати з росії відшкодування за цю розв'язану агресію.
Також президент Байден і президент Макрон обговорили співпрацю між США та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також спільні зусилля щодо подолання викликів, які кидає Китайська Народна Республіка міжнародному порядку, заснованому на правилах.
Окрім цього, політики підтвердили відданість тісній координації прискорення переходу до чистої енергетики.
Нагадаємо, раніше Джон Кірбі заявив, що США будуть й надалі підтримувати Україну у цій війні. За його словами, якщо рф переможе, то володимир путін не зупиниться лише на Україні, а піде далі.
Джон Кірбі також нагадав, що вторгнення росії на територію України, яка нібито так далеко, що не впливає на США, ударило по усій світовій економіці.