Байден получил от саммита в Вильнюсе почти все, что хотел, — CNN

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден смог получить от саммита НАТО почти все, что хотел. Ему нужно было напомнить своим гражданам, почему Штаты на фоне приближающихся выборов продолжают присылать в Украину миллиарды долларов.

Об этом сообщает CNN.

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"Когда Путин и его жажда земли и власти развязали свою жестокую войну против Украины, он бился об заклад, что НАТО распадется... он думал, что наше единство разобьется во время первых испытаний. Он считал, что демократические лидеры будут слабыми. Но он подумал неправильно", — подчеркнул Байден.

Издание пишет, что критики могут жаловаться, что администрация делает слишком мало, чтобы помочь Украине или, по мнению некоторых консерваторов, слишком много, но саммит подчеркнул комфорт Байдена на мировой арене, даже если это не признается в его приблизительных рейтингах одобрения.

"Понимание президента политических сил, которые давят на других лидеров, также было заметно, когда он дважды публично похвалил японского премьер-министра Фумио Кисиду за подписание программы помощи Украине G7", — говорится в сообщении.

Однако отказ Байдена пойти на ужин лидеров снова привлек внимание к его престарелому возрасту. Это может оказаться важным вопросом на выборах президента США. Однако ему удалось показать дипломатическое мастерство, а также сгладить разногласия между странами-членами НАТО.

"Привлечение стран G7 к постоянному потоку оружия в Украину было креативным решением для удовлетворения ее будущих потребностей, одновременно преодолевая ограничения на более тесные отношения между Киевом и НАТО. Если эта схема будет реализована, она может фактически сделать Украину вооруженным Западом авангардом, который может формально не быть "в" НАТО, но все равно будет стержнем ее передовой позиции в Европе.... Соглашение G7 также в определенной степени закрепляет приверженность лидеров США и союзников перед Украиной в последующие годы и затрудняет отмену политики Байдена", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 12 июля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом в Вильнюсе. По словам украинского лидера, это был сильный разговор.

Также мы писали, что Президент США Джо Байден подтвердил, что страны-члены Североатлантического альянса достигли единого взгляда на интеграцию Украины в состав НАТО. По словам американского лидера, это критический момент для Украины и вопрос НАТО.