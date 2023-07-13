Байден отримав від саміту у Вільнюсі майже все, що хотів, — CNN

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зміг отримати від саміту НАТО майже все, що хотів. Йому потрібно було нагадати своїм громадянам, чому Штати на тлі наближення виборів продовжують надсилати до України мільярди доларів.

Про це повідомляє CNN.

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"Коли Путін і його жага землі та влади розв’язали свою жорстоку війну проти України, він бився об заклад, що НАТО розпадеться… він думав, що наша єдність розіб’ється під час перших випробувань. Він вважав, що демократичні лідери будуть слабкими. Але він подумав неправильно", — наголосив Байден.

Видання пише, що критики можуть скаржитися, що адміністрація робить надто мало, щоб допомогти Україні — або, на думку деяких консерваторів, надто багато, але саміт підкреслив комфорт Байдена на світовій арені, навіть якщо це не визнається в його приблизних рейтингах схвалення.

"Розуміння президента політичних сил, які тиснуть на інших лідерів, також було помітно, коли він двічі публічно похвалив японського прем’єр-міністра Фуміо Кісіду за підписання програми допомоги Україні G7", — йдеться у повідомленні.

Однак відмова Байдена піти на вечерю лідерів знову привернула увагу до його похилого віку. Це може стати важливим питанням на виборах президента США. Однак йому вдалося показати дипломатичну майстерність, а також згладити розбіжності між країнами-членами НАТО.

"Залучення країн G7 до постійного потоку зброї в Україну було креативним рішенням для задоволення її майбутніх потреб, водночас долаючи обмеження на тісніші відносини між Києвом і НАТО. Якщо ця схема буде реалізована, вона може фактично зробити Україну озброєним Заходом авангардом, який може формально не бути "в" НАТО, але все одно буде стрижнем її передової позиції в Європі.... Угода G7 також певною мірою закріплює прихильність лідерів США та союзників перед Україною в наступні роки та ускладнює відміну політики Байдена", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора, 12 липня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом у Вільнюсі. За словами українського лідера, це була сильна розмова.

Також ми писали, що Президент США Джо Байден підтвердив, що країни-члени Північноатлантичного альянсу досягли єдиного погляду щодо інтеграції України до складу НАТО. За словами американського лідера, це критичний момент для України та питання НАТО.