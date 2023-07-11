"Критичний момент": Байден зробив заяву про шлях України до НАТО

Президент США Джо Байден напередодні саміту лідерів НАТО. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден підтвердив, що країни-члени Північноатлантичного альянсу досягли єдиного погляду щодо інтеграції України до складу НАТО. За словами американського лідера, це критичний момент для України та питання НАТО.

Про це Байден заявив на пресконференції на саміті у Вільнюсі.

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"Це дуже важливий, критичний момент для України та питання НАТО, до членства в якому ви прагнете. Роль генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга насправді відіграє важливу роль. Ми домовилися про формулювання щодо вступу України до НАТО", — сказав він.

Байден також звернув увагу на те, що Володимир Путін, лідер Росії, прагне підірвати стійкість НАТО, але не зможе досягти своєї мети.

Нагадаємо, що 12 липня Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом на саміті НАТО у Вільнюсі. Однією з тем, які торкнулися переговорів, буде шлях реформ України для майбутнього вступу до Альянсу.

Ми також писали про те, що Президент України Володимир Зеленський сказав, що попри те, що в Україні йде війна, держава заслуговує на те, щоб приєднатися до Альянсу і хоче отримати "чіткий сигнал".

За словами лідера держави, Україна "де-факто є членом Альянсу". Проте продовжує активно працювати й готуватися до саміту НАТО, а також заслуговує на те, щоб стати повноцінним членом союзу.