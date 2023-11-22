Байден и Си Цзиньпин отказались участвовать в виртуальном саммите G20 с Путиным

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

Сегодня, 22 ноября, премьер-министр Индии Нарендра Моди проведет виртуальную встречу лидеров стран G20. Президент Китая Си Цзиньпин и лидер США Джо Байден отказались принимать участие в онлайн-мероприятии, на котором выступит российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Вместо Си Цзиньпина участие в видеосаммите примет премьер госсовета Китая Ли Цян.

"Сегодняшняя встреча проходит в тот момент, когда Моди завершает председательство Индии в группе G-20 крупнейших экономик мира. Лидер Индии использовал однолетний срок, который заканчивается в этом месяце, чтобы продемонстрировать растущее глобальное влияние южноазиатской страны накануне национальных выборов 2024 года, на которых Моди будет баллотироваться на третий срок премьер-министра", — говорится в материале.

По словам главы МИД Индии Виней Кватри, большинство лидеров G-20 примет участие в онлайн-встрече. Президент США Джо Байден пропустит саммит. Кремль подтвердил, что перед собравшимися мировыми лидерами выступит российский диктатор Владимир Путин.

Индия хочет пересмотреть прогресс, достигнутый за год председательства. Страна назвала основным вопросом повестки дня поддержку стран с развивающимися экономиками.

Напомним, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин примет участие в виртуальном саммите G20. Это будет первое мероприятие, где примут участие как Путин, так и лидеры Запада.

Также мы писали, что после визита в Соединенные Штаты Америки и встречи с Джо Байденом, лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна не будет вести холодную или горячую войну с какой-либо нацией. Он подчеркнул, что Китай готов быть партнером и другом Штатов.