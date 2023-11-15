Украина не ведет никаких переговоров с Россией - Арахамия

Давид Арахамия. Фото: УНИАН

Украина не ведет переговоров и не имеет контактов с российской стороной. Коммуникация осуществляется только на уровне разведки.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал лидер фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

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"Не ведется (переговоров. — Ред.) никаких. Тогда был зерновой коридор. Учитывая то, что они вышли из этой инициативы, то в принципе сейчас нет тематик, кроме того, что делает разведка по обмену пленными. Больше никаких других коммуникаций не ведется", — сказал Арахамия.

Что говорят на Западе о переговорах между Украиной и Россией

Тема переговоров между Россией и Украиной постоянно обсуждается между западными союзниками. Недавно канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что РФ пока не готова к основному условию, открывающему возможность переговоров — вывод войск РФ с украинских территорий. Однако Шольц убежден, что с российским президентом Владимиром Путиным есть смысл вести переговоры.

Кроме того, генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Именно таким образом, по мнению Маска, якобы можно прекратить уничтожение своих граждан в зоне боевых действий.

Ранее Арахамия анонсировал увольнение одного из министров Кабмина, после чего министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт написал заявление об отставке.