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Маск снова взялся давать "ценные" советы Зеленскому по поводу войны

11 ноября 2023 13:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Маск снова взялся давать "ценные" советы Зеленскому по поводу войны
Основатель SpaceX Илон Маск. Фото: скриншот с видео
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Именно таким образом якобы можно прекратить уничтожение своих граждан в зоне боевых действий.

Об этом сообщил Илон Маск в эфире подкаста ученого и блогера Лекса Фридмана.

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Ведущий поинтересовался у бизнесмена, считает ли он необходимым начать переговоры между Москвой и Киевом. При этом Маск ответил положительно и посоветовал Зеленскому перестать отправлять украинскую молодежь на передовую.

"Я ему советую не отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах. Не нужно этого делать, независимо от того, будет ли он вести диалог с Путиным или нет", — сказал предприниматель.

Также он подчеркнул, что сейчас в зоне конфликта сложилась неблагоприятная для ВСУ ситуация. В связи с этим решение Президента Украины продлить контрнаступление может привести к "массовым потерям" в рядах армии. По словам Маска, "история не будет хорошей" для военных.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск заявил, что "Украина терпит поражение в войне" против России. Он согласился с анализом бизнесмена Дэвида Сакса в статье The Time о Владимире Зеленском, войне и коррупции.

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