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Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів Кабміну

7 листопада 2023 19:42
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів Кабміну
Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія. Фото: rada.gov.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія зазначив, що цього тижня звільнять одного міністрів Кабміну. Про це нардеп написав сьогодні у своєму Telegram, не надавши жодних деталей.

Про це повідомляє Давид Арахамія.

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Звільнення одного з міністрів Кабміну

У мережі Давид Арахамія поширив інформацію про звільнення одного з українських міністрів. Він не вказав жодних деталей та імені посадовця, зробив лише "анонс" звільнення.

Повідомлення Давида Арахамії
Повідомлення Давида Арахамії. Фото: скриншот допису Арахамії

Проте радник прем'єр-міністра України Ярослав Железняк надав більш точну інформацію і заявив, що звільнити можуть міністра спорту Вадима Гутцайта.

"Коротше звільнять Міністра спорту — Вадима Гутцайта. Він, до речі, є фехтувальником. Навіть олімпійським чемпіоном з цього виду спорту був", — написав Железняк.

Гутцайт очолив Міністерство молоді та спорту у березні 2020 року.

Повідомлення Железняка
Повідомлення Железняка. Фото: скриншот допису Железняка

Нагадаємо, планові документальні перевірки бізнесу в Україні повернуть з 1 грудня, а не з 1 листопада, як планувалось раніше. Про це повідомив народний депутат, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, спрямоване на вдосконалення програми єРобота для бізнесу ветеранів війни. Тепер ветерани-підприємці зможуть отримувати гранти.

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