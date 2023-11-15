Україна не веде жодних перемовин з Росією - Арахамія

Давид Арахамія. Фото: УНІАН

Україна не веде перемовин та не має жодних контактів з російською стороною під час війни. Комунікація відбувається виключно на рівні розвідки.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав лідер фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

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"Не ведеться (перемовин. — Ред.) ніяких. Тоді був зерновий коридор. Враховуючи те, що вони вийшли з цієї ініціативи, то в принципі зараз немає тематик, окрім того, що робить розвідка по обміну полоненими. Більше жодних інших комунікацій не ведеться", — сказав Арахамія.

Що говорять на Заході щодо переговорів між Україною та Росією

Тема перемовин між Росією та Україною постійно обговорюється між західними союзниками, Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що РФ наразі не готова до основної умови, яка відкриває можливість перемовин — виведення військ РФ з українських територій. Водночас Шольц каже, що з російським президентом Володимиром Путіним можна та потрібно проводити перемовини.

Крім того, генеральний директор американської компанії SpaceX Ілон Маск звернувся до Президента України Володимира Зеленського із закликом розпочати переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Саме таким чином, на думку Маска, нібито можна припинити знищення своїх громадян у зоні бойових дій.

Раніше, Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів Кабміну, після чого міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву про відставку.