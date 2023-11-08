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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву на відставку

8 листопада 2023 14:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву на відставку
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Фото: pravda.com.ua
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву на відставку. З такою заявою він звернувся до Верховної Ради.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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За словами спікера ВР, заяву буде розглянуто найближчим часом.

Можлива відставка міністра

Вадим Гутцайт ще влітку говорив, що хоче піти з посади міністра молоді та спорту. Він планує зайнятися виконанням функцій президента НОК.

Зазначимо, що голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія зазначив, що цього тижня звільнять одного з міністрів Кабміну. Ймовірно, він говорив саме про Вадима Гутцайта.

Нагадаємо, раніше у Львові відбувся мітинг "Спочатку дрони — потім стадіони". Понад 300 пікетувальників пройшли по центру міста до обласної військової адміністрації, де вимагали відставки начальника ОВА Максима Козицького.

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