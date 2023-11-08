Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву на відставку
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву на відставку. З такою заявою він звернувся до Верховної Ради.
Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
За словами спікера ВР, заяву буде розглянуто найближчим часом.
Можлива відставка міністра
Вадим Гутцайт ще влітку говорив, що хоче піти з посади міністра молоді та спорту. Він планує зайнятися виконанням функцій президента НОК.
Зазначимо, що голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія зазначив, що цього тижня звільнять одного з міністрів Кабміну. Ймовірно, він говорив саме про Вадима Гутцайта.
Нагадаємо, раніше у Львові відбувся мітинг "Спочатку дрони — потім стадіони". Понад 300 пікетувальників пройшли по центру міста до обласної військової адміністрації, де вимагали відставки начальника ОВА Максима Козицького.
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