Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Фото: pravda.com.ua

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт написав заяву на відставку. З такою заявою він звернувся до Верховної Ради.

Про це повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

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За словами спікера ВР, заяву буде розглянуто найближчим часом.

Можлива відставка міністра

Вадим Гутцайт ще влітку говорив, що хоче піти з посади міністра молоді та спорту. Він планує зайнятися виконанням функцій президента НОК.

Зазначимо, що голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія зазначив, що цього тижня звільнять одного з міністрів Кабміну. Ймовірно, він говорив саме про Вадима Гутцайта.

Нагадаємо, раніше у Львові відбувся мітинг "Спочатку дрони — потім стадіони". Понад 300 пікетувальників пройшли по центру міста до обласної військової адміністрації, де вимагали відставки начальника ОВА Максима Козицького.