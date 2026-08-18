Порядок денний Верховної Ради на 18 серпня

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У вівторок, 18 серпня, Верховна Рада повернулась до роботи в сесійній залі після довгої перерви. Останнє пленарне засідання відбулося 16 липня. Того дня нардепи обрали нового прем’єр міністра та новий склад уряду. Досі вакантними залишаються посади очільників Міністерства закордонних справ та Міноборони.

Новини.LIVE з посиланням на джерело в парламенті повідомляють, які питання депутати розглянуть сьогодні.

Порядок денний Ради на 18 серпня

Попередньо, у порядку денному дев’ять питань. Серед них проєкт нового Митного кодексу.

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