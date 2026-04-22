У Кабміні з’явилась петиція про зброю для самозахисту ветеранів

Чоловік розглядає зброю. Фото: Reuters

На сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію, якою просять надати ветеранам війни право на зберігання та носіння короткоствольної вогнепальної зброю для самозахисту. Поки вона набрала майже 5 тисяч голосів із 25 тисяч потрібних. Автором є Владислав Клімкін.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт уряду.

Петиція на сайті Кабміну. Фото: скриншот

Ветеранам можуть дозволити носити зброю

"Дозволити ветеранам підрозділів ЗСУ, НГУ, ДПСУ, МВС, СБУ, СЗР та інших збройних підрозділів та збройних формувань, які брали участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації та забезпечували обронні та правоохоронні функції, право на придбання, зберігання, носіння короткоствольної вогнепальної зброї з метою захисту себе, свого життя та здоровʼя", — йдеться в тексті петиції.

Таке право пропонують надати за умов проходження загальної перевірки для власників зброї або спеціальної додаткової перевірки.

"Ветерани війни — це люди які пройши горнило війни зі зброєю у руках, мають відповідний досвід роботи з нею. Вони відали за державу найцінніше — своє здоровʼя. Тепер більшість із них скалічені війною, не мають фізичної можливості постояти за себе чи втекти від нападу. Вони повинні мати додаткові права на самозахист як люди що внесли свій вклад в обороноздатність та захист держави", — зазначає автор.

Що буде, якщо петиція набере необхідну кількість голосів

Після того, як документ набере 25 тисяч голосів, її має розглянути державний орган, якому вона адресована — у даному випадку уряд. Відповідь має бути опублікована офіційно — пропозицію можуть як підтримати, так і відхилити.

Важливо! Кабмін не зобов’язаний виконувати цю вимогу, а повинен лише розглянути та відповісти.

Теракт у Києві

Зазначимо, що особливо активно тема цивільної зброї вкотре активно почала обговорюватись після теракту в Києві, який трапився 18 квітня в Голосіївському районі. Від рук нападника зі зброєю померло семеро людей. Крім стрільби на вулиці, чоловік захопив заручників у супермаркеті.

Після цього інциденту очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що нардепам необхідно розробити та ухвалити закон про цивільну зброю. Також, на його думку, має бути запроваджений обов’язковий курс навчання щодо поводження з цивільною зброєю. А види зброї мають чітко класифікувати.

Крім того, ексклюзивно в ефірі День.LIVE адвокатка Жанна Грушко наголосила, що що державі необхідно переглянути алгоритми перевірки громадян перед видачею дозволів, адже психологічний стан суспільства суттєво змінився. За її словами, в умовах хронічного стресу люди можуть неадекватно оцінювати рівень загрози.