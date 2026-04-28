Головна Політика Гончаренко: зарплати військовим можна підвищити без змін до бюджету

Дата публікації: 28 квітня 2026 11:52
Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: пресслужба Ради

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що для підвищення зарплати військовим не потрібно змінювати держбюджет. Він вважає ненормальним те, що військові на ротації отримують 20 тис. гривень. За його словами, це менше, ніж зарплата охоронців супермаркетів.

Про це Гончаренко заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Гончаренко: з лав ЗСУ треба звільнити десятки тисяч непридатних осіб

Гончаренко заявив, що по 20 тис. гривень в тилу отримують, в тому числі, непридатні до військової служби особи, а їх є десятки тисяч.

"Бусифікують людей, далі ці люди дуже часто непридатні, їх привозять у військову частину, для командира вони стають головним болем, тому що він не знає, що з ними робити. Вони непридатні. Зараз знову, і ми займаємося справою, бусифікували людину з розумовою відсталістю. А вони виходять, закарпатські ТЦК, і говорять, що все нормально, він може в нас служити в ТЦК", — каже нардеп.

За словами парламентаря, користі від таких людей для війська нуль, але людині все одно треба щось платити.

"Тому 20 тисяч гривень ці платять. І цих людей десятки тисяч. Якщо цих людей звільнити, якщо від цих людей позбутися війську, тому, що вони війську нічого не дають, а в економіці можуть працювати, і жити можуть своє життя... За рахунок цього вивільнити фонди і гроші для того, щоб платити тим, хто реально воює, для тих, хто придатний. І якщо це все зробити, то я впевнений, що можна підняти зарплату військовим, навіть без збільшення загального бюджету", — додав він.

Як писали Новини.LIVE, для військових можуть зменшити термін перебування на позиції. Відповідні пропозиції для головкома Олександра Сирського вже готує Офіс військового омбудсмена. Адже після 40 днів на позиції, у людини виникає апатія.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Верховна Рада може запровадити пільгове розмитнення авто для військовихСьогодні за ввезення автомобілів в Україну треба платити мито, акциз та ПДВ. Нові зміни пропонують військовослужбовці заощадити значні суми при купівлі та ввезенні транспортних засобів із-за кордону. 

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
