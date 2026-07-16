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Головна Політика Нардеп Потураєв складає мандат

Нардеп Потураєв складає мандат

Ua
Дата публікації: 16 липня 2026 11:30
Микита Потураєв заявив про складання мандата
Термінова новина

Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв складає депутатський мандат. Він попросив Верховну Раду розглянути це питання невідкладно. Парламентар наразі є головою Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Потураєв назвав причину, чому він складає мандат

Потураєв зазначив, що ухвалив таке рішення через незгоду з деякими рішеннями Ради.

"Я подав заяву про складання з себе повноважень народного депутата. Просив би це розглянути колег у Верховній Раді за можливістю так само невідкладно, як вони розглядають й інші рішення, через які я змушений був прийняти для себе таке рішення", — сказав він.

Також Потураєв опублікував заяву про складання мандата.

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Допис Микити Потураєва. Фото: скриншот

Микита Потураєв: біографія

Микита Потураєв народився 4 вересня 1970 року у Дніпрі. Закінчив Дніпровський національний університет за спеціальністю "англійська мова та література", кандидат політичних наук.

Професійну діяльність розпочав у журналістиці та на телебаченні. У різні роки працював у медіа, був першим заступником голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, радником державних органів влади та політтехнологом. У 2017 році був шеф-редактором журналу "Фокус".

У 2019 році Потураєва обрали народним депутатом IX скликання від партії "Слуга народу". Спочатку він був заступником голови, а згодом очолив Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики. У 2021–2023 роках також керував Кіровоградською обласною організацією партії.

За час роботи в парламенті став співавтором закону "Про медіа", підтримав містобудівну реформу №5655, яка викликала широкий суспільний резонанс, а у 2023 році виступив проти звільнення тодішнього міністра культури Олександра Ткаченка. 

Новина доповнюється

Верховна Рада Слуга народу Микита Потураєв
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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