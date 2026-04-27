Нардепи можуть заборонити куріння для осіб до 17 років: законопроєкт

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який має на меті заборонити куріння, вживання та використання тютюнових виробів, електронних сигарет та кальянів для осіб молодше 17 років. Автором ініціативи є нардеп Георгій Мазурашу. Документ опрацьовується в комітеті.

У парламенті хочуть посилити заборону на куріння серед неповнолітніх

Пропонується статтю 13 ЗУ "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" доповнити нормами про куріння неповнолітніх.

"Забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних із їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів особам віком до 17 років", — йдеться в тексті законопроєкту.

Водночас продаж тютюнових виробів буде дозволений, як і раніше, з 18 років.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, у Раді розглядають заборону соцмереж для дітей. Причиною стало дослідження, яке показало, що кожен четвертий підліток проводить онлайн сім і більше годин на день. При цьому кожна третя українська дитина через використання соцмереж стикається з небезпечними ситуаціями.

Крім того, у парламенті є законопроєкт, який передбачає заборону на використання гаджетів під час уроків. Йдеться про телефони, планшети та смарт-годинники. Винятком можуть бути освітні та медичні потреби.