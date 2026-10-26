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Головна Політика Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: законопроєкти

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: законопроєкти

Ua ru
26 жовтня 2026 10:25
Воєнний стан і мобілізацію в Україні хочуть продовжити до 29 січня 2027 року Верховна Рада України
Народні депутати в сесійній залі. Фото: Верховна Рада України

Президент України Володимир Зеленський ініціював чергове продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідні законодавчі ініціативи зареєстрували у Верховній Раді та передали на опрацювання профільним комітетам. Запропонований термін продовження становить 90 днів — до 29 січня 2027 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

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Зеленський звернувся до Ради щодо продовження мобілізації та воєнного стану

Для продовження особливого правового режиму президент подав документ про затвердження указу від 26 жовтня 2026 року №1060/2026 "Про продовження строку дії воєнного стану".

Аналогічну ініціативу внесли щодо продовження загальної мобілізації. Обидва рішення потребують розгляду та ухвалення парламентом.

Якщо народні депутати підтримають пропозиції, то воєнний стан та мобілізаційні заходи діятимуть ще три місяці — до 29 січня 2027 року.

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Попередній термін дії воєнного стану та загальної мобілізації спливає 30 жовтня 2026 року.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді пропонують встановити 16 березня Днем пам’яті цивільних осіб, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Дату обрали на роковини авіаудару по драматичному театру в Маріуполі, де переховувалися мирні жителі, зокрема діти. Ініціатива передбачає вшанування всіх загиблих цивільних із 2014 року та проведення пам’ятних заходів на державному й місцевому рівнях.

Також в Україні мешканцям багатоквартирних будинків можуть дозволити безоплатно отримувати у власність земельні ділянки під їхніми будинками та прибудинковими територіями. Відповідну ініціативу передбачає законопроєкт, який має врегулювати питання передачі землі співвласникам багатоквартирного житла. Запропоновані зміни спрямовані на визначення правового статусу таких ділянок і прав мешканців на землю, якою вони спільно користуються.

Володимир Зеленський Верховна Рада воєнний стан мобілізація законопроєкт
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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