Українські військові із БпЛА. Фото: 103 обрТрО ім. митр. А. Шептицького

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав правку №1279 до держбюджету на 2027 рік щодо підвищення зарплат військовим. Конкретний відсоток підвищення з тексту прибрали за наполяганням уряду. Але у випадку схвалення цієї правки у сесійній залі, Кабінет міністрів має виконати таке доручення парламенту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Правку остаточно мають підтримати нардепи у сесійній залі

Правка підтримана в комітеті одноголосно.

"Тільки що бюджетний комітет підтримав нашу правку №1279 про збільшення зарплат військових. Ще раз, не просто переглянути, а збільшити! За наполяганням уряду виключили відсоток, але все ж таки. За — одноголосно", — написав Железняк.

Пропозицію врахували разом із правкою №1283 щодо перегляду зарплат військовослужбовців.

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Ініціативу поставлять на підтвердження у сесійній залі вже наступного тижня. Для фактичного підвищення виплат після підтримки доручення парламентом уряд має змінити відповідну постанову.

Як писали Новини.LIVE, у вересні Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2027 рік, у якому на оборону та безпеку передбачили 4,885 трлн гривень. Загальні видатки бюджету мають становити 7,272 трлн гривень, а серед інших пріоритетів — освіта, медицина, соціальна підтримка та допомога бізнесу.

Також Новини.LIVE з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка повідомляли, що за січень–вересень 2026 року загальний фонд державного бюджету України недоотримав майже 50 млрд грн запланованих доходів. Із цієї суми 32 млрд грн припали на серпень і вересень, а за підсумками року дефіцит податкових надходжень може зрости приблизно до 70 млрд грн. Серед причин недоотримання коштів Марченко назвав російські обстріли підприємств, знищення складів, блокування морських маршрутів і зниження споживчої впевненості.