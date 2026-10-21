Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Політика Зарплати військовим підвищать: бюджетний комітет підтримав правку

Зарплати військовим підвищать: бюджетний комітет підтримав правку

Ua ru
21 жовтня 2026 13:15
Бюджетний комітет підтримав правку про підвищення зарплат військовим 103 обрТрО ім. митр. А. Шептицького
Українські військові із БпЛА. Фото: 103 обрТрО ім. митр. А. Шептицького

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав правку №1279 до держбюджету на 2027 рік щодо підвищення зарплат військовим. Конкретний відсоток підвищення з тексту прибрали за наполяганням уряду. Але у випадку схвалення цієї правки у сесійній залі, Кабінет міністрів має виконати таке доручення парламенту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Реклама
Железняк
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Правку остаточно мають підтримати нардепи у сесійній залі

Правка підтримана в комітеті одноголосно.

"Тільки що бюджетний комітет підтримав нашу правку №1279 про збільшення зарплат військових. Ще раз, не просто переглянути, а збільшити! За наполяганням уряду виключили відсоток, але все ж таки. За одноголосно", — написав Железняк.

Пропозицію врахували разом із правкою №1283 щодо перегляду зарплат військовослужбовців.

Читайте також:

Ініціативу поставлять на підтвердження у сесійній залі вже наступного тижня. Для фактичного підвищення виплат після підтримки доручення парламентом уряд має змінити відповідну постанову.

Як писали Новини.LIVE, у вересні Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету України на 2027 рік, у якому на оборону та безпеку передбачили 4,885 трлн гривень. Загальні видатки бюджету мають становити 7,272 трлн гривень, а серед інших пріоритетів — освіта, медицина, соціальна підтримка та допомога бізнесу.

Також Новини.LIVE з посиланням на міністра фінансів Сергія Марченка повідомляли, що за січень–вересень 2026 року загальний фонд державного бюджету України недоотримав майже 50 млрд грн запланованих доходів. Із цієї суми 32 млрд грн припали на серпень і вересень, а за підсумками року дефіцит податкових надходжень може зрости приблизно до 70 млрд грн. Серед причин недоотримання коштів Марченко назвав російські обстріли підприємств, знищення складів, блокування морських маршрутів і зниження споживчої впевненості.

Верховна Рада законопроєкт бюджет українські військові зарплата
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації