Учні 10-х класів зможуть довчитися у школах, які реорганізують: закон
У четвер, 29 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який гарантує учням 10-х класів, що у 2026/2027 навчальному році здобувають профільну середню освіту за дворічною програмою, можливість завершити навчання у своїх школах. Це стосуватиметься також закладів, які реорганізують або перепрофілюють у гімназії, та їхніх правонаступників. Для цього школам передбачили перехідний механізм ліцензування, який діятиме до завершення 2027/2028 навчального року.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.
Парламент ухвалив перехідні правила для десятикласників
Документ доповнює перехідні положення закону новим пунктом. Згідно з ним, учні, які у 2026/2027 навчальному році здобувають профільну середню освіту в межах дворічної старшої школи, матимуть право завершити повну загальну середню освіту у тому самому закладі або його правонаступника, до якого їх зарахували чи перевели.
Після завершення навчання учні зможуть отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту у визначеному законодавством порядку.
Якщо школу реорганізують або перепрофілюють у гімназію, вона зможе звернутися до органу ліцензування щодо видачі або переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні профільної середньої освіти.
Таку ліцензію видаватимуть або переоформлюватимуть без проведення процедури ліцензування протягом 10 робочих днів із дня звернення. Її дія триватиме до завершення 2027/2028 навчального року.
Якщо орган ліцензування не ухвалить рішення у встановлений строк, ліцензія вважатиметься виданою або переоформленою. Водночас у таких закладах не формуватимуть нові класи для здобуття профільної середньої освіти за програмами дванадцятирічної школи.
Передісторія
В Україні триває реформа загальної середньої освіти, яка передбачає перехід із 2027 року до трирічного циклу профільної середньої освіти та трансформацію мережі шкіл.
Водночас учні 10-х класів 2026/2027 навчального року навчаються за дворічною програмою старшої школи. Через реорганізацію або зміну типу закладів існував ризик, що вони не зможуть завершити навчання у школах, до яких їх зарахували.
Ухвалений закон має забезпечити таким учням можливість завершити здобуття повної загальної середньої освіти у звичному закладі освіти або його правонаступника.
Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада підтримала проєкт державного бюджету України на 2027 рік у першому читанні. Найбільші видатки передбачені на сектор безпеки й оборони — 4,885 трлн грн, або 43,8% прогнозованого ВВП.
Також Рада продовжила дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року. За відповідний законопроєкт №16182 проголосували 293 народні депутати. Парламент також продовжив загальну мобілізацію на той самий строк — до 29 січня 2027 року.