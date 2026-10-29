Нардепи в залі парламенту. Фото: Верховна Рада України

У четвер, 29 жовтня, Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який гарантує учням 10-х класів, що у 2026/2027 навчальному році здобувають профільну середню освіту за дворічною програмою, можливість завершити навчання у своїх школах. Це стосуватиметься також закладів, які реорганізують або перепрофілюють у гімназії, та їхніх правонаступників. Для цього школам передбачили перехідний механізм ліцензування, який діятиме до завершення 2027/2028 навчального року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Парламент ухвалив перехідні правила для десятикласників

Документ доповнює перехідні положення закону новим пунктом. Згідно з ним, учні, які у 2026/2027 навчальному році здобувають профільну середню освіту в межах дворічної старшої школи, матимуть право завершити повну загальну середню освіту у тому самому закладі або його правонаступника, до якого їх зарахували чи перевели.

Після завершення навчання учні зможуть отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту у визначеному законодавством порядку.

Якщо школу реорганізують або перепрофілюють у гімназію, вона зможе звернутися до органу ліцензування щодо видачі або переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні профільної середньої освіти.

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Таку ліцензію видаватимуть або переоформлюватимуть без проведення процедури ліцензування протягом 10 робочих днів із дня звернення. Її дія триватиме до завершення 2027/2028 навчального року.

Якщо орган ліцензування не ухвалить рішення у встановлений строк, ліцензія вважатиметься виданою або переоформленою. Водночас у таких закладах не формуватимуть нові класи для здобуття профільної середньої освіти за програмами дванадцятирічної школи.

Передісторія

В Україні триває реформа загальної середньої освіти, яка передбачає перехід із 2027 року до трирічного циклу профільної середньої освіти та трансформацію мережі шкіл.

Водночас учні 10-х класів 2026/2027 навчального року навчаються за дворічною програмою старшої школи. Через реорганізацію або зміну типу закладів існував ризик, що вони не зможуть завершити навчання у школах, до яких їх зарахували.

Ухвалений закон має забезпечити таким учням можливість завершити здобуття повної загальної середньої освіти у звичному закладі освіти або його правонаступника.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада підтримала проєкт державного бюджету України на 2027 рік у першому читанні. Найбільші видатки передбачені на сектор безпеки й оборони — 4,885 трлн грн, або 43,8% прогнозованого ВВП.

Також Рада продовжила дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів — до 29 січня 2027 року. За відповідний законопроєкт №16182 проголосували 293 народні депутати. Парламент також продовжив загальну мобілізацію на той самий строк — до 29 січня 2027 року.