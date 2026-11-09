Нардепи в залі парламенту. Фото: Верховна Рада України

У понеділок, 9 листопада, Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який передбачає створення нового виду військ у складі Збройних сил України — Космічних сил. Документ вносить зміни до структури ЗСУ та доповнює перелік видів військ, до якого наразі входять Сухопутні війська, Повітряні сили та Військово-Морські сили. Законодавчу ініціативу зареєстрували ще 2 травня 2025 року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Рада ухвалила закон про Космічні сили

Ініціаторами документа є група народних депутатів, серед яких Федір Веніславський, Руслан Горбенко, Юрій Здебський, Олександр Федієнко та Роман Костенко.

Законопроєкт доповнює структуру Збройних сил України окремим видом військ — Космічними силами. Відповідні зміни мають внести до Закону України "Про Збройні сили України".

У пояснювальній записці автори зазначають, що ініціатива пов'язана з необхідністю розвитку військових спроможностей у космічній сфері та готовності протидіяти ракетним загрозам із космосу.

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У супровідних документах йдеться про використання наявного науково-технічного потенціалу України, зокрема можливостей виробництва супутників, наземної інфраструктури та участі в міжнародних космічних програмах.

Також автори документа вказують, що Міністерство оборони вже створило підрозділ із питань космічної політики та працює над нормативною базою для запуску національних супутників оборонного призначення.

Серед завдань, на які спрямована ініціатива, — посилення оборонних можливостей України та підготовка до протидії ракетним загрозам із космосу.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Рада ухвалила постанову із закликом до міжнародної спільноти не визнавати легітимність виборів до Державної думи Росії дев’ятого скликання та їхніх результатів. За відповідне рішення №16091 проголосували 250 народних депутатів. Також парламент закликав не визнавати повноваження новосформованих російських парламентських делегацій і наголосив на незаконності проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Також Рада ухвалила закон, який дозволить нинішнім десятикласникам завершити навчання у своїх школах, навіть якщо заклади змінять тип або будуть реорганізовані. Йдеться про учнів, які у 2026/2027 навчальному році навчаються за Державним стандартом 2011 року в межах дворічної старшої школи. Вони зможуть закінчити 11 клас і отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту у своїй школі або закладі, який перебере її права та обов’язки.