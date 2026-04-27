Нові можливості й розвиток: Буданов про те, чому погодився очолити ОП

Кирило Буданов. Фото: "Бабель"

У січні Кирила Буданова призначили керівником Офісу Президента. Рішення про перехід для нього було непростим. Зокрема, зважувалися всі "за" та "проти". Крім того, спочатку Буданов не хотів ставати главою ОП, але йому поставили ультиматум.

Як Буданов погодився очолити Офіс Президента

"Це не сталося за один день чи навіть за місяць — зважувалися всі за і проти. Емоційно важко залишити частину нашої великої родини — хлопців у підрозділах, тих, з ким на звʼязку 24 на 7, але тут стояло питання виживання держави", — каже дружина Кирила Буданова Маріанна.

За словами співрозмовників ЗМІ, Буданов не мав вибору, оскільки йому висунули ультиматум — або він просто йде з ГУР, або йде з ГУР і очолює ОП.

Він намагався домовитися про призначення на посаду керівника ГУР своєї кандидатури, однак президент ухвалив інше рішення. Також, як стверджується, Зеленський наполіг, щоб заступники залишилися на своїх посадах. Керівник ОП каже, що це конспірологія.

Буданов пояснив, що погодився на посаду як на новий етап і можливості для розвитку після майже шести років керівництва ГУР.

Одразу після призначення на посаду керівник ОП він багато часу проводив у відрядженнях та на переговорах. А коли прийшов до Офісу, то провів зустрічі із кожним заступником, а одного навіть вмовив залишитися. Зазначається, що Буданов відкрив ОП для нардепів, голів адміністрацій та представників бізнесу — відтепер їм не потрібні перепустки.

"У Буданова свій стиль роботи й алгоритм ухвалення рішень. Складні питання на розгляд він просить подавати за певною схемою: проблема, кілька варіантів її вирішення з позитивними і негативними наслідками кожного варіанту. У нього на столі лежить така велика таблиця", — йдеться у матеріалі.

Також він приніс до ОП "армійщину", але в полегшеному для військових варіанті. Зокрема, він наполягає, щоб у документах поруч із його прізвищем та іменем заступника Павла Паліси обовʼязково зазначали військові звання, оскільки обидва продовжують службу.

Також зазначається, що Буданов не звик до оскарження чи обговорення своїх рішень.

За словами його друга і побратима, він є доволі впертою людиною, рідко визнає власні помилки, хоча може погодитися на компроміс.

Одну з перших нарад Буданов провів стосовно СЗЧ та ТЦК.

"Він досить жорстко дав зрозуміти, що дає два тижні, аби хабарництво в ТЦК припинилося. Він попередив, що якщо після цього йому стане відомо про хабарі в якомусь конкретному ТЦК, злетить вся вертикаль", — каже співрозмовник в ОП у коментарі "Бабелю".

Крім того, після початку парламентської кризи на Буданова поклали обовʼязки реанімувати ВРУ, а також мирні переговори зі США та Росією.

За словами джерел, глава держави Володимир Зеленський розраховує, що Буданов забезпечуватиме стабільну роботу системи, через Павла Палісу підтримуватиме взаємодію із Силами оборони, не конфліктуватиме з антикорупційними органами та утримуватиметься від втручання в чутливі сфери поза своєю компетенцією.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на британського військового експерта та колишнього офіцера Королівського флоту Джона Формана, Буданов — представник нового покоління рішучих та принципових лідерів.

А під час виступу на Київському безпековому форумі керівник ОП наголосив, що ключовим інструментом для досягнення миру є сила держави.