Маск знову взявся давати "цінні" поради Зеленському щодо війни

Засновник SpaceX Ілон Маск. Фото: скриншот з відео

Генеральний директор американської компанії SpaceX Ілон Маск звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом розпочати переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Саме таким чином нібито можна припинити знищення своїх громадян у зоні бойових дій.

Про це повідомив Ілон Маск в ефірі подкасту вченого та блогера Лекса Фрідмана.

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Ведучий поцікавився у бізнесмена, чи вважає він за необхідне розпочати переговори між Москвою та Києвом. При цьому Маск відповів позитивно та порадив Зеленському припинити відправляти українську молодь на передову.

"Я йому раджу не відправляти цвіт української молоді вмирати в окопах. Не потрібно цього робити, незалежно від того, чи він вестиме діалог з Путіним, чи ні", — сказав підприємець.

Також він наголосив, що зараз у зоні конфлікту склалася несприятлива для ЗСУ ситуація. Через це рішення Президента України продовжити контрнаступ може призвести до "масових втрат" у лавах армії. За словами Маска, "історія не буде доброю" до військових.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що "Україна зазнає поразки у війні" проти Росії. Він погодився з аналізом бізнесмена Девіда Сакса у статті The Time про Володимира Зеленського, війну та корупцію.