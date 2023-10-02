Зустріч очільників МЗС у Києві пройшла без польського міністра, — ЗМІ

Міністр закордонних справ Польщі Збігнев Рау. Фото: ВВС

На історичному саміті міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві не був присутній голова польського МЗС Збігнев Рау. Причиною можуть бути суперечки між Україною та Польщею.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

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В чому причина відсутності

У матеріалі йдеться, що у відповідь на питання щодо присутності польського політика у Києві, польське МЗС повідомило, що очільник відомства до столиці України не поїде. Раніше була інформація, що Рау заразився коронавірусом, але в неділю міністр був присутній на виборчому з'їзді у Катовіце.

Перед початком саміту верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель підкреслив, що це буде "перша зустріч членів усіх 27 країн-членів за межами ЄС".

"Ця війна має глибокі наслідки для всього світу. Але для нас, для європейців, це екзистенційна загроза. Можливо, не всі у всьому світі це так сприймають. Та повторюсь: для нас це екзистенційна загроза", — сказав Боррель.

За повідомленням польських журналістів, у Києві не перебували на саміті голови МЗС Польщі, Угорщини, Латвії та Швеції. На думку видання, Рау не поїхав до Києва в той час, коли відносини Польщі та України погіршилися через суперечку щодо імпорту українського зерна до Польщі та слів Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН.

На саміті обговорюватимуться "всі аспекти підтримки України ЄС з особливим акцентом на подальшій військовій допомозі, мирних зусиллях і вступі до ЄС". Також обговорять мирний план українського президента з 10 пунктів.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні відбувається саміт міністрів закордонних справ Іспанії, Бельгії, Данії, Кіпру, Ірландії, Литви, Греції, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Словаччини, Мальти, Естонії, Болгарії, Австрії, Румунії, Фінляндії, Хорватії, Німеччини, Португалії, Словенії, Франції, Чехії та Швеції. На ньому також виступив і Президент України Володимир Зеленський.