Встреча глав МИД в Киеве прошла без польского министра, — СМИ

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Фото: BBC

На историческом саммите министров иностранных дел стран ЕС в Киеве не присутствовал глава польского МИД Збигнев Рау. Причиной могут быть споры между Украиной и Польшей.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

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В чем причина отсутствия

В материале говорится, что в ответ на вопрос о присутствии польского политика в Киеве в польском МИДе сообщили, что глава ведомства в столицу Украины не поедет. Ранее была информация, что Рау заразился коронавирусом, но в воскресенье министр присутствовал на избирательном съезде в Катовице.

Перед началом саммита верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подчеркнул, что это будет "первая встреча членов всех 27 стран-членов за пределами ЕС".

"У этой войны глубокие последствия для всего мира. Но для нас, для европейцев, это экзистенциальная угроза. Возможно, не все во всем мире это так воспринимают. Но повторюсь: для нас это экзистенциальная угроза", — сказал Боррель.

По сообщению польских журналистов, на саммите в Киеве не находились главы МИД Польши, Венгрии, Латвии и Швеции. По мнению издания, Рау не поехал в Киев в то время, когда отношения Польши и Украины ухудшились из-за спора об импорте украинского зерна в Польшу и из-за слов Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

На саммите будут обсуждаться "все аспекты поддержки Украины ЕС с особым акцентом на дальнейшей военной помощи, мирных усилиях и вступлении в ЕС". Также обсудят мирный план украинского президента из 10 пунктов.

Напомним, что сегодня в Украине проходит саммит министров иностранных дел Испании, Бельгии, Дании, Кипра, Ирландии, Литвы, Греции, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Словакии, Мальты, Эстонии, Болгарии, Австрии, Румынии, Финляндии, Хорватии, Германии, Португалии, Словении, Франции, Чехии и Швеции. На нем выступил и Президент Украины Владимир Зеленский.