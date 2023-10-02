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Міністри закордонних справ ЄС проведуть "історичну" зустріч у Києві

2 жовтня 2023 11:36
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Міністри закордонних справ ЄС проведуть "історичну" зустріч у Києві
Дмитро Кулеба та Жозеп Боррель. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 2 жовтня, у Києві розпочалась "історична зустріч" міністрів закордонних справ ЄС. Це вперше в історії Євросоюзу така зустріч проходить за його межами. 

Про це повідомляє CNN

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Загалом, про наміри провести зустріч європейських глав МЗС у Києві було відомо заздалегідь. Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель зазначав, що одним із пунктів зустрічі міністрів будуть майбутні безпекові зобов'язання перед Україною в контексті загарбницької війни РФ проти неї.

"Ми скликаємо історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС тут, в Україні, країні-кандидаті та майбутньому члені ЄС. Ми тут, щоб висловити нашу солідарність і підтримку українському народу", — сказав Боррель. 

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Також відомо, що на рівні глав МЗС будуть представлені Іспанія, Бельгія, Данія, Кіпр, Ірландія, Литва, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Словаччина, Мальта, Естонія, Болгарія, Австрія, Румунія, Фінляндія, Хорватія, Німеччина, Португалія, Словенія, Франція, Чехія, Швеція.

Нагадаємо, 30 вересня з неанонсованим візитом до Одеси прибув високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель. Голова. Єврокомісії відвідав південь України після нічної атаки дронів.

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