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Міністри ЄС у Києві: головне з доповіді Зеленського

2 жовтня 2023 17:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Міністри ЄС у Києві: головне з доповіді Зеленського
Президент України Володимир Зеленський на зустрічі із міністрами ЄС. Фото: president.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Київ, 2 жовтня, проходить зустріч міністрів Європейського союзу. Президент Володимир Зеленський провів обговорення щодо поточної підтримки України в період війни, інтеграції до ЄС, здійснення Плану миру та створення міжнародного трибуналу для припинення актів агресії з боку Росії проти України.

Про це повідомляє Офіс Президента.

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Що Зеленський сказав про рекомендації ЄС

Президент зазначив, що сім рекомендацій від Європейської комісії, наданих Україні для початку переговорів щодо вступу до ЄС, є значним поступом уперед і важливим стимулом для всього українського народу.

"Ми виконаємо всі рекомендації. Зараз для нас дуже важливо дотримуватися цих вказівок. Ми — країна, яка прагне конкретики. Адже в період війни важливо виконувати обіцянки", — зазначив він.

Проте президент підкреслив, що Україна має зробити ще багато кроків і провести низку реформ у майбутньому.

Міністри ЄС у Києві
Міністри ЄС у Києві. Фото: president.gov.ua
Міністри ЄС у Києві
Міністри ЄС у Києві. Фото: president.gov.ua

Зеленський про План миру

Відповідаючи на питання про прогрес у здійсненні українського Плану миру, Володимир Зеленський наголосив на важливості залучення великої кількості країн до цього процесу.

За його словами, зараз триває підготовка до третьої зустрічі консультантів з питань національної безпеки лідерів світових держав щодо ключових аспектів відновлення стабільного та справедливого світу для України.

Президент зазначив, що представники різних континентів вже висловили готовність обговорити свої мирні ініціативи в рамках Плану миру. Цей план має стати непорушною основою для майбутнього Глобального саміту світу, оскільки саме Україна стала жертвою цієї неспровокованої та несправедливої війни, наголосив глава держави.

"Всі континенти для нас важливі. Якщо якась європейська країна може допомогти в залученні країн з інших континентів до Плану миру, ми будемо вдячні. Також важливо вести діалог із вашими товариствами, щоб про це знали і суспільства на інших континентах", додав він.

Міністри ЄС у Києві
Міністри ЄС у Києві. Фото: president.gov.ua
Міністри ЄС у Києві
Міністри ЄС у Києві. Фото: president.gov.ua

Міжнародний трибунал для розслідування актор агресії

Володимир Зеленський також повідомив про дипломатичну та юридичну роботу над різними форматами спеціалізованого міжнародного трибуналу для розслідування актів агресії проти України. Зеленський наголосив, що для України важливим є не формат трибуналу, а справедливе покарання всіх, хто винен в актах агресії.

Глава держави також зазначив, що візит міністрів закордонних справ країн ЄС до Києва є потужним знаком того, що Європа стоїть разом з Україною.

"Підтримка України це підтримка всього світу. Якщо Україна впаде, Росія почне велику війну. І не тільки на території нашої країни. Я впевнений, що стабільність України сьогодніце майбутня стабільність принаймні Європейського континенту. Хочу висловити подяку, що завдяки вам ми зберігаємо цю стабільність", — сказав президент.

Міністри ЄС у Києві
Міністри ЄС у Києві. Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою пообіцяв точні терміни виконання роботи над 7 критеріями Єврокомісії. За словами глави держави, на завершення таких робіт піде один місяць.

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