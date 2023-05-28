Ердоган перемагає на виборах у Туреччині: підраховано 90% голосів

Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Сьогодні, 28 травня, завершилися вибори президента у Туреччині. За інформацією ЗМІ, перемагає Реджеп Тайїп Ердоган.

Про це повідомляє Al Jazeera.

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Ердоган лідирує на виборах президента

У Туреччині підрахували вже майже 90% голосів.

"Голова Вищої виборчої комісії Туреччини заявив, що президент Ердоган лідирує в президентських перегонах з 54,5 відсотками голосів", — йдеться у повідомленні.

Офіційні результати ще не оголошені.

Результати голосування виборів у Туреччині. Фото: AAElection

Нагадаємо, у Туреччині завершилися вибори президента. Наразі триває підрахунок голосів.

Також ми писали, що у неділю, 28 травня, у Туреччині проходив другий тур президентських виборів. Місцеві виборці здивували неординарним вбранням та способами голосування.

Додамо, за прогнозами ЗМІ, ці вибори можуть покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана. Багато людей висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду на землетруси, які сталися в країні у лютому.