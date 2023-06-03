Снова официально президент: Эрдоган принял присягу в парламенте

Президент Турции Тайип Эрдоган. Фото: facebook.com/RTErdogan

В субботу, 3 июня, Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции. Он в третий раз стал лидером государства.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Инаугурация Эрдогана

"Я, как президент, присягаю своей честью перед великой турецкой нацией и историей защищать существование и независимость государства, соблюдать конституцию, верховенство права, демократию, принципы и реформы Ататюрка, и принципы светской республики", — сказал Эрдоган на церемонии в парламенте.

Отмечается, что сегодня вечером Эрдоган должен объявить состав нового правительства. Все торжества в президентском комплексе начнутся в 17:00 (по киевскому времени). После этого запланирован торжественный ужин с чиновниками во дворце Чанкая.

Добавим, что во втором туре выборов, который состоялся в Турции 28 мая, Эрдоган получил 52,2% голосов от турков. Его победа на выборах перевернула прогнозы большинства опросов общественного мнения и произошла несмотря на кризис стоимости жизни, которая, как считалось, ухудшила его перспективы.

Напомним, СМИ прогнозировали, что эти выборы могли положить конец 20-летнему правлению действующего президента Таипа Эрдогана, поскольку многие выразили возмущение из-за медленной начальной реакции правительства на землетрясения, произошедшие в стране в феврале.

Однако в результате Таип Эрдоган все же победил на президентских выборах и возглавил страну еще пять лет.