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У Туреччині стартував другий тур президентських виборів

28 травня 2023 09:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Туреччині стартував другий тур президентських виборів
Людина проходить повз білборди передвиборчої кампанії Кемаля Кілічдароглу. Фото: REUTERS/Yves Herman
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 28 травня, в Туреччині розпочався другий тур президентських виборів. Виборці обиратимуть поміж чинним президентом Реджепом Таїпом Ердоганом та лідером опозиції Кемалем Кілічдароглу.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Другий тур виборів в Туреччині

У неділю, 28 травня, о 08:00 у Туреччині відкрились виборчі дільниці. Триватиме голосування до 17:00, а вже о 18:00 почнуть публікувати перші результати. До цього часу робити будь-які прогнози та підбивати підсумки категорично заборонено. 

Виборці обиратимуть поміж двох кандидатів — чинним президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом та лідером опозиції Кемалем Кілічдароглу.

Як пройшов перший тур виборів

15 травня у Туреччині відбувся перший тур виборів президента. Жоден із кандидатів не набрав потрібних 50% голосів, тому у країні відбувається другий тур голосування.

Перший тур завершився з таким результатом:

  • Ердоган — 49,52%
  • Киличдароглу — 44,88%
  • Оган — 5,17%
  • Індже — 0,43%

Це вперше в історію країни, коли президента обирають не під час першого туру, а відбудеться другий.

Нагадаємо, за прогнозами ЗМІ, ці вибори можуть покласти край 20-літньому правлінню чинного президента Таїпа Ердогана. Багато людей висловили обурення через повільну початкову реакцію уряду на землетруси, які сталися в країні у лютому.

Проте вже після першого туру думки розділились. Журналісти Politico вважають, що результати першого туру — величезна перемога для Ердогана. Всупереч усім прогнозам, його партія та сам лідер країни забезпечили собі більшість у парламентів.

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