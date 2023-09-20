Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зустріч Зеленського і Дуди скасували: у чому причина arrow

Зустріч Зеленського і Дуди скасували: у чому причина

20 вересня 2023 00:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Зустріч Зеленського і Дуди скасували: у чому причина
Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Запланована на вівторок, 19 вересня, зустріч Президентів України та Польщі Володимира Зеленського Анджея Дуди скасована. Вони мали зустрітися під час Генасамблеї ООН у США.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

Читайте також:

Зустріч Зеленського і Дуди

Повідомляється, що зустріч скасували через зміну годин засідання Генасамблеї ООН. Дуда при цьому не виключив, що зустріч із Зеленським відбудеться пізніше.

Президенти мали говорити про перебіг українського контрнаступу, але, ймовірно, через останні події однією з тем буде польське ембарго на сільськогосподарську продукцію з України.

Також зауважимо, що на брифінгу для польських ЗМІ за межами штаб-квартири ООН у Нью-Йорку президент Польщі порівняв Україну з "потопельником". Пояснив, що "кожен, хто колись брав участь у порятунку потопельника, знає, що він неймовірно небезпечний, що він може затягнути себе на глибину".

Нагадаємо, у США Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Це відбулося під час 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

Перший для Умєрова: чого чекати від 15-го Рамштайна

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз