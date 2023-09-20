Зустріч Зеленського і Дуди скасували: у чому причина

Президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда

Запланована на вівторок, 19 вересня, зустріч Президентів України та Польщі Володимира Зеленського Анджея Дуди скасована. Вони мали зустрітися під час Генасамблеї ООН у США.

Про це повідомляє видання Rzeczpospolita.

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Зустріч Зеленського і Дуди

Повідомляється, що зустріч скасували через зміну годин засідання Генасамблеї ООН. Дуда при цьому не виключив, що зустріч із Зеленським відбудеться пізніше.

Президенти мали говорити про перебіг українського контрнаступу, але, ймовірно, через останні події однією з тем буде польське ембарго на сільськогосподарську продукцію з України.

Також зауважимо, що на брифінгу для польських ЗМІ за межами штаб-квартири ООН у Нью-Йорку президент Польщі порівняв Україну з "потопельником". Пояснив, що "кожен, хто колись брав участь у порятунку потопельника, знає, що він неймовірно небезпечний, що він може затягнути себе на глибину".

Нагадаємо, у США Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Це відбулося під час 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.