Укрепление ПВО и ситуация на поле боя: Зеленский встретился с представителями Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Во время рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с представителями Палаты представителей Конгресса. Они, в частности, обсудили ситуацию на поле боя и потребности Украины в ПВО.

Об этом сообщил сам Владимир Зеленский.

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Прежде всего, Владимир Зеленский поблагодарил союзников за поддержку и помощь.

Зеленский и представители Конгресса США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Украина искренне благодарна Палате представителей, обеим партиям и всему американскому народу за непреклонную поддержку", — подчеркнул глава государства.

На встрече украинский лидер проинформировал представителей Конгресса США о ситуации на поле боя, а также рассказал о первоочередных оборонных потребностях страны. В частности, укреплении ПВО.

"Победа Украины будет гарантией того, что ни Россия, ни какая-либо другая диктатура не сможет дестабилизировать свободный мир. Чтобы победить, мы должны быть едины и работать вместе", — сказал Зеленский.

Зеленский и представители Конгресса США. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, в четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он анонсировал, что проведет важные переговоры по ПВО для Украины.

Добавим, Зеленский уже прибыл в Пентагон. Там он встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.