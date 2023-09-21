Укрепление ПВО и ситуация на поле боя: Зеленский встретился с представителями Конгресса США
Во время рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с представителями Палаты представителей Конгресса. Они, в частности, обсудили ситуацию на поле боя и потребности Украины в ПВО.
Об этом сообщил сам Владимир Зеленский.
О чем говорили на переговорах
Прежде всего, Владимир Зеленский поблагодарил союзников за поддержку и помощь.
"Украина искренне благодарна Палате представителей, обеим партиям и всему американскому народу за непреклонную поддержку", — подчеркнул глава государства.
На встрече украинский лидер проинформировал представителей Конгресса США о ситуации на поле боя, а также рассказал о первоочередных оборонных потребностях страны. В частности, укреплении ПВО.
"Победа Украины будет гарантией того, что ни Россия, ни какая-либо другая диктатура не сможет дестабилизировать свободный мир. Чтобы победить, мы должны быть едины и работать вместе", — сказал Зеленский.
Напомним, в четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он анонсировал, что проведет важные переговоры по ПВО для Украины.
Добавим, Зеленский уже прибыл в Пентагон. Там он встретился с министром обороны США Ллойдом Остином.