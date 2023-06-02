Зміцнення партнерства та допомога армії: підсумки зустрічі Шмигаля з президентом Естонії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та президент Естонії Алар Каріс. Фото: facebook.com/dshmyha

Сьогодні, 2 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом. Вони обговорили співпрацю між країнами.

Про це Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Шмигаля та Каріса

Шмигаль розповів, що Естонія першою розпочала практичні проєкти відновлення в Україні. За його словами, був відкритий дитячий садочок в Овручі Житомирської області.

"Відзначив лідерство Естонії в розробці національного механізму конфіскації російських активів для спрямування їх на повоєнне відновлення України", — повідомив прем'єр.

Шмигаль та Каріс скоординували підтримку України на шляху до ЄС і НАТО, а також поговорили про створення Спецтрибуналу та посилення санкцій проти РФ.

Український прем'єр подякував Естонії за безпрецедентну військову допомогу.

Нагадаємо, до України прибув президент Естонської Республіки Алар Каріс. Естонську делегацію на чолі з главою держави зустрів у Києві Президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що у середу, 17 травня, на засіданні уряд Естонії ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО. За це проголосували 92 депутати зі 101.