Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Каллас назвала форму трибуналу для РФ: що передбачає покарання arrow

Каллас назвала форму трибуналу для РФ: що передбачає покарання

24 квітня 2023 18:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Каллас назвала форму трибуналу для РФ: що передбачає покарання
Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас висловилася на підтримку створення міжнародного трибуналу щодо розслідування злочину агресії, вчиненого Росією щодо України. Вона зазначила, що такий трибунал має бути дуже чітким та передбачати притягнення до відповідальності лідерів Росії, які ухвалювали рішення про початок війни. Каллас вважає, що без цього не буде жодних перемог, і злочини без покарання заохочуватимуть нові звірства.

Про це вона заявила на спільному брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Що сказала Каллас

Каллас підкреслила, що злочин агресії є злочином, який вчиняють лідери, і саме вони мають бути притягнуті до відповідальності.

Каллас також зазначила, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна не слід вважати перемогою, і такий гібридний трибунал дозволить Путіну, Лаврову та іншим уникнути відповідальності.

Вона підтримує розгляд військових злочинів Міжнародним кримінальним судом та судами в Україні, оскільки їх було скоєно на території України.

Загалом Каллас стверджує, що не може бути безкарності та імунітету за злочини росіян.

Нагадаємо, під час спільного брифінгу з Каєю Каллас Президент України Володимир Зеленський повідомив, що За час повномасштабної війни в Україні було звільнено понад 2 тисячі людей з російського полону. Серед них є як військові, так і цивільні особи, включаючи 140 мирних жителів. Центр, який займається пошуком та звільненням полонених, працює цілодобово.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB