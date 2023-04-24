Каллас назвала форму трибуналу для РФ: що передбачає покарання

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас. Фото: Офіс Президента

Прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас висловилася на підтримку створення міжнародного трибуналу щодо розслідування злочину агресії, вчиненого Росією щодо України. Вона зазначила, що такий трибунал має бути дуже чітким та передбачати притягнення до відповідальності лідерів Росії, які ухвалювали рішення про початок війни. Каллас вважає, що без цього не буде жодних перемог, і злочини без покарання заохочуватимуть нові звірства.

Про це вона заявила на спільному брифінгу із Президентом України Володимиром Зеленським.

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Що сказала Каллас

Каллас підкреслила, що злочин агресії є злочином, який вчиняють лідери, і саме вони мають бути притягнуті до відповідальності.

Каллас також зазначила, що ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна не слід вважати перемогою, і такий гібридний трибунал дозволить Путіну, Лаврову та іншим уникнути відповідальності.

Вона підтримує розгляд військових злочинів Міжнародним кримінальним судом та судами в Україні, оскільки їх було скоєно на території України.

Загалом Каллас стверджує, що не може бути безкарності та імунітету за злочини росіян.

Нагадаємо, під час спільного брифінгу з Каєю Каллас Президент України Володимир Зеленський повідомив, що За час повномасштабної війни в Україні було звільнено понад 2 тисячі людей з російського полону. Серед них є як військові, так і цивільні особи, включаючи 140 мирних жителів. Центр, який займається пошуком та звільненням полонених, працює цілодобово.