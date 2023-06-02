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Укрепление партнерства и помощь армии: итоги встречи Шмыгаля с президентом Эстонии

2 июня 2023 18:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Укрепление партнерства и помощь армии: итоги встречи Шмыгаля с президентом Эстонии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Эстонии Алар Карис. Фото: facebook.com/dshmyha
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 2 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом. Они обсудили сотрудничество между странами.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча Шмыгаля и Кариса

Шмыгаль рассказал, что Эстония первой приступила к практическим проектам восстановления в Украине. По его словам, был открыт детский сад в Овруче Житомирской области.

"Отметил лидерство Эстонии в разработке национального механизма конфискации российских активов для направления их на послевоенное восстановление Украины", — сообщил премьер.

Шмыгаль и Карис скоординировали поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО, а также поговорили о создании Спецтрибунала и усилении санкций против РФ.

Украинский премьер поблагодарил Эстонию за беспрецедентную военную помощь.

Напомним, в Украину прибыл президент Эстонской Республики Алар Карис. Эстонскую делегацию во главе с главой государства встретил в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы писали, что в среду, 17 мая, на заседании правительство Эстонии приняло заявление в поддержку вступления Украины в НАТО. За это проголосовали 92 депутата из 101.

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