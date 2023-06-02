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Зеленський у Києві зустрівся із президентом Естонії

2 червня 2023 14:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зеленський у Києві зустрівся із президентом Естонії
Зеленський зустрічає у Києві Каріса. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

До України прибув президент Естонської Республіки Алар Каріс. Естонську делегацію на чолі з главою держави зустрів у Києві Президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомила пресслужба Президента України.

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До України прибув із візитом президент Естонської Республіки Алар Каріс.

У Києві естонська делегація на чолі із главою держави зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.

Подяка України

Президент України відзначив важливість співпраці Естонії із Україною під час повномасштабної війни.

"Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни", — нагадав Зеленський, подякувавши естонському народу та державі за усю надану нашій країні під час війни проти російського агресора.

Нагадаємо, що раніше президенти України Володимир Зеленський і Естонії Алар Каріс проводили телефонні перемовини, обговорюючи допомогу, потрібну Україні та її Збройним силам для відбиття російської агресії.

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