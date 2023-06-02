Зеленський у Києві зустрівся із президентом Естонії
До України прибув президент Естонської Республіки Алар Каріс. Естонську делегацію на чолі з главою держави зустрів у Києві Президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомила пресслужба Президента України.
Президент Естонії в Києві
До України прибув із візитом президент Естонської Республіки Алар Каріс.
У Києві естонська делегація на чолі із главою держави зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.
Подяка України
Президент України відзначив важливість співпраці Естонії із Україною під час повномасштабної війни.
"Естонія серед тих, чия допомога нашій обороні – найшвидша і найбільша, якщо подивитися на співвідношення обсягу допомоги та ВВП країни", — нагадав Зеленський, подякувавши естонському народу та державі за усю надану нашій країні під час війни проти російського агресора.
Нагадаємо, що раніше президенти України Володимир Зеленський і Естонії Алар Каріс проводили телефонні перемовини, обговорюючи допомогу, потрібну Україні та її Збройним силам для відбиття російської агресії.