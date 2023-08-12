Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow ЗМІ розповіли, коли відбудеться зустріч Путіна та Ердогана arrow

ЗМІ розповіли, коли відбудеться зустріч Путіна та Ердогана

12 серпня 2023 17:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗМІ розповіли, коли відбудеться зустріч Путіна та Ердогана
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Зустріч президента Туреччини Реджеп Тайїпа Ердогана та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися наприкінці серпня або на початку вересня.

Про це повідомляє A Haber.

Читайте також:

Зустріч Ердогана та Путіна

Видання пише, що Ердоган очікує на візит російського диктатора до Туреччини, однак джерела не виключають поїздки Ердогана до Росії.

Наразі невідомо точної дати зустрічі. Імовірно, вона відбудеться вже наприкінці серпня або на початку вересня.

Нагадаємо, президенти Туреччини та Росії, Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін, провели телефонну розмову. У рамках переговорів сторони домовилися про візит Путіна до Туреччини.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін маніпулює темою переговорів з Україною. За його словами, цьому нібито заважає контрнаступ ЗСУ.

Додамо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував чутки про спроби Об'єднаних Арабських Еміратів організувати переговори Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз