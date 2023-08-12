ЗМІ розповіли, коли відбудеться зустріч Путіна та Ердогана

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Зустріч президента Туреччини Реджеп Тайїпа Ердогана та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися наприкінці серпня або на початку вересня.

Про це повідомляє A Haber.

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Видання пише, що Ердоган очікує на візит російського диктатора до Туреччини, однак джерела не виключають поїздки Ердогана до Росії.

Наразі невідомо точної дати зустрічі. Імовірно, вона відбудеться вже наприкінці серпня або на початку вересня.

Нагадаємо, президенти Туреччини та Росії, Реджеп Тайїп Ердоган та Володимир Путін, провели телефонну розмову. У рамках переговорів сторони домовилися про візит Путіна до Туреччини.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін маніпулює темою переговорів з Україною. За його словами, цьому нібито заважає контрнаступ ЗСУ.

Додамо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував чутки про спроби Об'єднаних Арабських Еміратів організувати переговори Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.