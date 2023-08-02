Путін домовився з Ердоганом про свій візит до Туреччини: подробиці

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Президенти Туреччини та Росії, Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели телефонну розмову. У рамках переговорів сторони домовились про візит Путіна до Туреччини.

Про це повідомляє канцелярія президента Туреччини.

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У контексті війни РФ проти України Ердоган закликав уникати дій, які можуть призвести до загострення ситуації. Він також висловив свою віру у Чорноморську ініціативу як інструмент мирного врегулювання.

За словами Ердогана, припинення активності цієї ініціативи завдасть шкоди насамперед країнам з обмеженими ресурсами та високою залежністю від зернових. Він наголосив, що хоча вартість зернових впала на 23% не так давно, за останні два тижні вона зросла на 15%.

Турецький лідер запевнив, що Туреччина активно працюватиме та використовуватиме дипломатичні методи для підтримки та розвитку Чорноморської ініціативи.

Повідомлення канцелярії Ердогана. Фото: скриншот

"Зернова угода"

У липні 2023 року Росія припинила участь у "зерновій домовленості", яка забезпечує безпечний експорт харчових продуктів з портів у районі Одеси. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова відновити свою участь у цій угоді, але тільки після виконання певних умов, які вона вважає важливими.

Крім цього, протягом останніх тижнів спостерігалося посилення артобстрілів у напрямку України з боку агресора. Особливо активні дії націлені на південні області України, зокрема і портові зони.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін ігнорує запити турецького президента Таїпа Ердогана про переговори щодо зернової угоди, з якої вийшла РФ. Аналітики вважають, що це пов'язано з українськими командирами, які виїхали з Туреччини до України.