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СМИ рассказали, когда состоится встреча Путина и Эрдогана

12 августа 2023 17:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СМИ рассказали, когда состоится встреча Путина и Эрдогана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Встреча президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября.

Об этом сообщает A Haber.

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Встреча Эрдогана и Путина

Издание пишет, что Эрдоган ожидает визита российского диктатора в Турцию, однако источники не исключают поездки Эрдогана в Россию.

Пока неизвестно точной даты встречи. Вероятно, она состоится уже в конце августа или начале сентября.

Напомним, президенты Турции и России, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор. В рамках переговоров стороны договорились о визите Путина в Турцию.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин манипулирует темой переговоров с Украиной. По его словам, этому якобы мешает контрнаступление ВСУ.

Добавим, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал слухи о попытках Объединенных Арабских Эмиратов организовать переговоры Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

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