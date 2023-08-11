Єрмак відреагував на спроби ОАЕ організувати переговори Зеленського та Путіна

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував чутки про спроби Об'єднаних Арабських Еміратів організувати переговори Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна.

Свій коментар Андрій Єрмак сказав в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Путіна

Єрмак наголосив, що у Президента України Володимира Зеленського принципова позиція. За його словами, країна готова вести діалог лише з тими країнами, які поважають статус ООН.

"Коли президент Мексики напередодні зустрічі в Джидді опублікував свій твіт, де запитав, чому там не буде Росії, ми чітко сказали, що Росії на цих зустрічах не буде. І на виступі в Джидді я чітко сказав, що тут за столом будуть лише країни, які поважають статут ООН. РФ до цих країн не належить", — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, президент ОАЕ Мухаммед бен Заїд має намір посприяти в організації зустрічі між лідером України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним. Попередньо президент ОАЕ зробить це на прохання Папи Римського Франциска.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна в жодному разі не погодиться на заморожений конфлікт. А переговори можливі лише у тому випадку, коли Росія виведе усі свої війська з українських територій.