ЗМІ дізналися, коли Білий дім проведе брифінг для сенаторів через витік інформації з Пентагону
Наступного тижня адміністрація президента США збереться на секретний брифінг із сенаторами. Американська влада обговорить витік інформації про війну в Україні.
Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.
Закритий брифінг для сенаторів
Адміністрація президента США Джо Байдена готується провести закритий брифінг для членів Сенату федерального Конгресу.
Темою брифінгу буде несанкціоноване розповсюдження суворо секретних документів щодо війни в Україні.
Коли Білий дім зустрінеться з парламентарями
Про майбутній брифінг неофіційно розповіли представники Демократичної партії в Сенаті.
За інформацією помічника одного із сенаторів від президентської партії, цей захід відбудеться у середу, 19 квітня.
Нагадаємо, що міністерство юстиції США відкрило кримінальну справу через "витік десятків документів Пентагону". Американські чиновники намагаються визначити джерело витоку та наслідки, які він може мати на полі бою та на зусилля США зі збору розвідданих.
Додамо, глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що злиті документи Пентагону містять правдиву та неправдиву інформацію. У будь-якому разі, навіть якщо й в них була правдива інформація — вона вже не актуальна.