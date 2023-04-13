СМИ узнали, когда Белый дом проведет брифинг для сенаторов из-за утечки информации из Пентагона

Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

На следующей неделе администрация президента США соберется на секретный брифинг с сенаторами. Американские власти обсудят утечку информации о войне в Украине.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Закрытый брифинг для сенаторов

Администрация президента США Джо Байдена готовится провести закрытый брифинг для членов Сената федерального Конгресса.

Темой брифинга будет несанкционированное распространение строго секретных документов о войне в Украине.

Когда Белый дом встретится с парламентариями

О предстоящем брифинге неофициально рассказали представители Демократической партии в Сенате.

По информации помощника одного из сенаторов от президентской партии, это мероприятие состоится в среду, 19 апреля.

Напомним, что министерство юстиции США возбудило уголовное дело из-за "утечки десятков документов Пентагона". Американские чиновники пытаются определить источник утечки и последствия, которые он может иметь на поле боя и на усилия США по сбору разведданных.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что слитые документы Пентагона содержат правдивую и ложную информацию. В любом случае, даже если и у них была правдивая информация, она уже не актуальна.