СМИ узнали, когда Белый дом проведет брифинг для сенаторов из-за утечки информации из Пентагона
На следующей неделе администрация президента США соберется на секретный брифинг с сенаторами. Американские власти обсудят утечку информации о войне в Украине.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
Закрытый брифинг для сенаторов
Администрация президента США Джо Байдена готовится провести закрытый брифинг для членов Сената федерального Конгресса.
Темой брифинга будет несанкционированное распространение строго секретных документов о войне в Украине.
Когда Белый дом встретится с парламентариями
О предстоящем брифинге неофициально рассказали представители Демократической партии в Сенате.
По информации помощника одного из сенаторов от президентской партии, это мероприятие состоится в среду, 19 апреля.
Напомним, что министерство юстиции США возбудило уголовное дело из-за "утечки десятков документов Пентагона". Американские чиновники пытаются определить источник утечки и последствия, которые он может иметь на поле боя и на усилия США по сбору разведданных.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что слитые документы Пентагона содержат правдивую и ложную информацию. В любом случае, даже если и у них была правдивая информация, она уже не актуальна.