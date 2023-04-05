Байден не приїде на коронацію Карла III: хто представлятиме США

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден не візьме участі у церемонії коронації Карла ІІІ, яка відбудеться 6 травня. Натомість на церемонію вирушить перша леді США Джилл Байден.

Про це повідомили в адміністрації президента США, пише Bloomberg.

Читайте також:

Байден не приїде на коронацію

У Білому домі повідомили, що Байден вже зателефонував Карлу III й привітав його з майбутньою церемонією. Президент висловив сподівання на майбутню зустріч із Карлом III у Великій Британії. Лідери обговорили також міцність відносин між США та Великобританією та дружбу між двома народами.

Відсутність Джо Байдена на церемонії коронації може бути пов'язана з його зайнятістю, оскільки він зосереджений на розв'язанні проблем США. Однак, відправлення Джилл Байден на церемонію наголошує на важливості відносин між двома країнами, які залишалися тісними протягом десятиліть.

Попри те, що Байден не буде на церемонії, його дзвінок Карлу III є ще одним підтвердженням дружніх відносин між США і Великобританією. Загальні інтереси у сфері безпеки, економіки та торгівлі підкреслені у цій розмові.

Однак, деякі аналітики можуть інтерпретувати відсутність Джо Байдена на церемонії як сигнал щодо майбутніх відносин між США і Великобританією.

Нагадаємо, що вже на початку травня у Вестмінстерському абатстві (Лондон, Великобританія) відбудеться коронація Чарльза ІІІ. Підготовка до цієї події триває повним ходом. Букінгемський палац представив офіційну емблему коронації.

Автором емблеми став колишній глава з дизайну компанії Apple Джонатан Айв. Раніше він відповідав за зовнішній вигляд пристроїв iPhone, iPad, iPod та MacBook з 1997 до 2019 року.

Дизайн коронації емблеми підкреслює любов британського монарха до природи. Це поєднання представників флори чотирьох держав Сполученого Королівства: троянди Англії, будяка Шотландії, нарциса Уельсу і трилисника Північної Ірландії. Ці квіти стали елементами корони, яку покладуть на голову Чарльза ІІІ під час урочистої коронації.