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Журналісти розповіли про розкішну нерухомість Коломойського у Франції: подробиці

20 квітня 2023 18:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Журналісти розповіли про розкішну нерухомість Коломойського у Франції: подробиці
Український олігарх Ігор Коломойський. Фото: УНІАН
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що олігарх Ігор Коломойський має замок 15 століття у Франції та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі у Парижі. Власником цієї нерухомості значиться сестра бізнесмена Лариса Черток. 

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Радіо Свобода" "Схеми".

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"На французькі компанії, кінцевим бенефіціарним власником яких є сестра Ігоря Коломойського Лариса Черток, зареєстровані дві квартири, четверо апартаментів, два підвальні приміщення і два паркомісця навпроти Ейфелевої вежі у Парижі", — йдеться у статті.

Також Лариса Черток володіє замком, зведеним у 15 столітті, поблизу французького берега Женевського озера та господарськими будівлями й земельними ділянками поруч із ним.

Замок Коломойського у Франції. Фото: radiosvoboda.org
Замок Коломойського у Франції. Фото: radiosvoboda.org

Зокрема, на французьку компанію Beethoven VI, якою через фірму з Монако Beethoven Holding володіє сестра Коломойського, записані два паркомісця за адресою 14 Sq. Alboni у Парижі й апартаменти на шостому поверсі будинку на вулиці 1 Rue Beethoven.

За цією ж адресою інша французька компанія — Beethoven ІІІ володіє квартирою на третьому поверсі, а також чотирма апартаментами та двома підвалами. Засновником компанії є та ж монакська фірма сестри Коломойського Beethoven Holding.

Квартира Коломойського у Парижі. Фото: radiosvoboda.org
Квартира Коломойського у Парижі. Фото: radiosvoboda.org

Нерухомість розташована поруч з історичними садами Трокадеро, навпроти — через річку Сена — розташована Ейфлева вежа. Зазначається, що Паризьку нерухомість родина Коломойського придбала у 2018 році.

Також сестра Коломойського володіє замком Буффавен (Château de Buffavens), розташованому у селищі Люллі (за 10 кілометрів від Женевського озера, французький департамент Верхня Савоя).

Замок зведений у 15 столітті. На стінах замку залишилися сліди від снарядів женевських солдатів, які захопили Буффавент у 1590 році, а всередині мав зберегтися герб засновників – родини Ланженів.

Комплексом (площа 109 368 кв.м.), куди входить сам замок (підвальний поверх і ще три над ним), прибудова і земельна ділянка, володіє компанія SCI DE Buffavent. Її засновником із 2014 року є компанія із Монако – Lully Real Estate, якою володіє сестра Коломойського.

До осені 2014 року замок був власністю Оксани Палиці (дружини Ігоря Палиці – соратника Коломойського). У документах, що стосуються передачі майна від Палиці до Лариси Черток, йдеться про те, що на території довкола замку заплановані "масштабні перетворення".

"Прибудова під назвою "амбар" — призначена для перетворення на будівлю, житлову площу на двох рівнях з оздоровчою зоною та відкритим басейном, невелика будівля в саду, призначена для перетворення на садовий сарай або місце для барбекю, прилеглий ландшафт після перетворення включатиме тенісний, баскетбольний і футбольний майданчики", — йдеться у документах.

Журналісти надіслали запитання Коломойському щодо походження коштів у його сестри для купівлі нерухомості у Франції, однак відповідей не отримали.

Нагадаємо, 1 лютого Служба безпеки України провела обшуки у бізнесмена Ігоря Коломойського. У відомстві заявили про викриття масштабної схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".  

Також у лютому міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що мерія разом із Національним антикорупційним бюро виграла апеляцію у олігарха Ігоря Коломойського. Відтак аеропорт Дніпра став власністю громади.

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