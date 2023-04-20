Журналисты рассказали о роскошной недвижимости Коломойского во Франции: подробности

Украинский олигарх Игорь Коломойский. Фото: УНИАН

Журналисты-расследователи выяснили, что у олигарха Игоря Коломойского есть замок 15 века во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни в Париже. Владельцем этой недвижимости числится сестра бизнесмена Лариса Черток.

Об этом говорится в расследовании проекта "Радио Свобода" "Схемы".

Читайте также:

Что известно о французской недвижимости Коломойского

"На французские компании, конечным бенефициарным владельцем которых является сестра Игоря Коломойского Лариса Черток, зарегистрированы две квартиры, четверо апартаментов, два подвальных помещения и два паркоместа напротив Эйфелевой башни в Париже", — говорится в статье.

Также Лариса Черток владеет замком, построенным в 15 веке, вблизи французского берега Женевского озера и хозяйственными постройками и земельными участками рядом с ним.

Замок Коломойского во Франции. Фото: radiosvoboda.org

В частности, на французскую компанию Beethoven VI, которой через фирму из Монако Beethoven Holding владеет сестра Коломойского, записаны два паркоместа по адресу 14 Sq. Alboni в Париже и апартаменты на шестом этаже дома по улице 1 Rue Beethoven.

По этому же адресу другая французская компания Beethoven III владеет квартирой на третьем этаже, а также четырьмя апартаментами и двумя подвалами. Основателем компании является та же монакская фирма сестры Коломойского Beethoven Holding.

Квартира Коломойского в Париже. Фото: radiosvoboda.org

Недвижимость расположена рядом с историческими садами Трокадеро, напротив — через реку Сена — расположена Эйфлева башня. Отмечается, что Парижскую недвижимость семья Коломойского приобрела в 2018 году.

Также сестра Коломойского владеет замком Буффавен (Château de Buffavens), расположенном в поселке Люлли (в 10 километрах от Женевского озера, французский департамент Верхняя Савоя).

Замок построен в 15 веке. На стенах замка остались следы от снарядов женевских солдат, захвативших Буффавент в 1590 году, а внутри должен сохраниться герб основателей — семьи Ланженов.

Комплексом (площадь 109 368 кв.м.), куда входит сам замок (подвальный этаж и еще три над ним), пристройка и земельный участок, владеет компания SCI DE Buffavent. Ее основателем с 2014 года является компания из Монако — Lully Real Estate, которой владеет сестра Коломойского.

До осени 2014 года замок был собственностью Оксаны Палицы (жены Игоря Палицы — соратника Коломойского). В документах, касающихся передачи имущества от Палицы к Ларисе Черток, говорится, что на территории вокруг замка запланированы "масштабные преобразования".

"Пристройка под названием "амбар" — предназначена для превращения в здание, жилую площадь на двух уровнях с оздоровительной зоной и открытым бассейном, небольшое здание в саду, предназначенное для превращения в садовый сарай или место для барбекю, прилегающий ландшафт после преобразования будет включать теннисный, баскетбольный и футбольные площадки", — говорится в документах.

Журналисты направили вопрос Коломойскому о происхождении средств у его сестры для покупки недвижимости во Франции, однако ответов не получили.

Напомним, 1 февраля Служба безопасности Украины провела обыски у бизнесмена Игоря Коломойского. В ведомстве заявили о разоблачении масштабной схемы присвоения 40 млрд гривен бывшим менеджментом ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта".

Также в феврале городской голова Днепра Борис Филатов сообщил, что мэрия вместе с Национальным антикоррупционным бюро выиграла апелляцию у олигарха Игоря Коломойского. Таким образом аэропорт Днепра стал собственностью общины.