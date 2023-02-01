Обшуки у Коломойського: СБУ повідомила подробиці

СБУ провела обшуки і Ігоря Коломойського

Служба безпеки України підтвердила проведення обшуків у бізнесмена Ігоря Коломойського. У відомстві заявили про викриття масштабної схеми привласнення 40 млрд гривень колишнім менеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

У якій кримінальній справі обшуки

"Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом", — зазначили в СБУ.

У відомстві нагадали, що ПАТ "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України, а ПАТ "Укртатнафта" - нафтопереробною.

"Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів", — йдеться у повідомленні спецслужби.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

Результати обшуків

Як зазначається у повідомленні, у рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

"За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ "Укртатнафта" оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень", — розповіли в СБУ.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки проводять обшуки в будинку олігарха Ігоря Коломойського. Слідчі дії відбуваються через махінації навколо "Укртатнафти" та "Укрнафти".

Як відомо, акції компанії "Укрнафта" восени минулого року передали у власність держави через загрозу національній безпеці. У Офісі президента заявили, що таке рішення було ухвалене у зв'язку з відмовою підприємства постачати нафтопродукти для потреб української армії.